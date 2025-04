Benedetta Pilato torna in corsa per i Mondiali: arriva uno spiraglio dai Campionati Italiani

Ancora in corsa. C’era particolare attesa questa sera per la finale dei campionati italiani di nuoto dei 50 rana femminili. A Riccione, infatti, non ci si giocava solo il titolo tricolore, ma anche la qualificazione ai Mondiali a Singapore di quest’estate.

Una gara condizionata alla vigilia da un’assenza importante, cioè quella di Benedetta Pilato. La pugliese, infatti, non si è presentata ai blocchi di partenza delle batterie, dopo aver lasciato Riccione nei giorni precedenti, posteriormente alla rinuncia della finale dei 100 rana. La motivazione ufficiale è stata la seguente: forma non eccelsa per competere.

Tuttavia, l’esito delle due vasche della rana, con i crono siglati da Anita Bottazzo e Lisa Angiolini, aveva di fatto estromesso Benny dalla possibilità di essere nella rassegna iridata in questa specialità. C’era il rischio che la cosa si sarebbe potuta replicare nell’atto conclusivo odierno dei 50, in quanto il 30.2 (tempo-limite previsto dalla FIN per la qualificazione ai Mondiali) era più alto dei personali di Bottazzo e di Arianna Castiglioni.

Fortunatamente per Pilato, la gara è stata di un livello non straordiario e la citata Bottazzo si è imposta col tempo di 30.42 davanti a Castiglioni (30.58) e ad Angiolini (30.63). Questo cosa significa? La qualificazione resta in gioco e Benny avrà un’altra opportunità per provare a qualificarsi alla rassegna iridata. Il riferimento è al Trofeo Settecolli (26-28 giugno).