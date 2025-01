LIVE Sinner-Zverev, Australian Open 2025 in DIRETTA: n.1 contro n.2, la finale più attesa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale degli Australian Open 2025 di tennis tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev. Si affrontano la testa di serie n.1 e la n.2: nello Slam oceanico non accadeva dal 2019, quando si ritrovarono di fronte il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Rafael Nadal.

Entrambi i giocatori arrivano all’atto conclusivo dopo aver lasciato per strada appena 2 set nel torneo. Il tedesco è rimasto in campo circa un’ora e mezza in meno rispetto all’italiano, complice chiaramente il ritiro di Djokovic dopo il primo set della semifinale. Sinner vanta già due Slam in carriera: gli Australian Open 2024 e gli US Open 2024. Zverev invece non ha ancora mai vinto un Major, perdendo due finali, entrambe per 2-3: quella con l’austriaco Dominic Thiem agli US Open 2020 e con lo spagnolo Carlos Alcaraz al Roland Garros 2024.

Sono sei precedenti tra i due giocatori, ed il teutonico è in vantaggio per 4-2. L’azzurro vinse il primo confronto agli ottavi del Roland Garros 2020 per 6-3, 6-3, 4-6, 6-3. Poi ben quattro sconfitte consecutive: la semifinale di Colonia 2 nel 2020 (7-6, 6-3), gli ottavi degli US Open 2021 (6-4, 6-4, 7-6), i quarti dell’ATP di Montecarlo 2022 (5-7, 6-3, 7-6), gli ottavi degli US Open 2023 (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3). L’ultimo ricordo è però positivo e risale alla semifinale del Masters1000 di Cincinnati 2024: l’altoatesino si impose per 7-6, 5-7, 7-6. Come si può vedere dai punteggi, le sfide tra i due contendenti sono state sempre lunghe e decisamente equilibrate.

Facile dunque prevedere, anche tenuto conto della tipologia di gioco di entrambi, che la contesa possa sfondare (magari non di poco) le 4 ore di durata. A quel punto la grande incognita sarebbe rappresentata dalla tenuta fisica di Sinner, vittima di un accenno di crampi nella semifinale con Ben Shelton. Giova inoltre ricordare che l’italiano non ha un buon feeling con il quinto set negli Slam: ha perso 9 volte su 15 (anche se ci ha vinto la finale degli Australian Open 2024 contro il russo Daniil Medvedev).

La finale degli Australian Open 2025 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev inizierà formalmente alle 9.30. Tuttavia, come da tradizione, la partita inizierà circa 10-15 minuti dopo rispetto all’orario prefissato. L’Italia ha vinto lo Slam australiano solo con Sinner, mentre la Germania festeggiò nel 1991 e nel 1996 con Boris Becker. Non perdetevi dunque nemmeno un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!