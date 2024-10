Sport in tv oggi (mercoledì 16 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Mercoledì 16 ottobre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA ed il Six Kings Slam, il calcio femminile con la Champions League, la vela con l’America’s Cup, il ciclismo con i Mondiali su pista ed il Giro del Veneto su strada, e tanto altro ancora.

Emirates Team New Zealand ed INEOS Britannia continuano a contendersi l’America’s Cup 2024 di vela: a Barcellona, in Spagna, la finale, dopo le prime 4 regate, è sul punteggio di 4-0 per i neozelandesi. Per quanto concerne la giornata odierna il programma prevede la quinta e la sesta regata.

Il Six Kings Slam di tennis si aprirà con i quarti di finale tra l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev e tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il danese Holger Rune. Sono già ammessi alle semifinali di domani il serbo Novak Djokovic e l’altro iberico Rafael Nadal.

Guarda il Six Kings Slam su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Negli ottavi dei Nordic Open di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a Stoccolma, in Svezia, scenderanno in campo Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, mentre negli ottavi dei Japan Open, di categoria WTA 250, in corso a Tokyo, in Giappone, saranno protagoniste Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 16 ottobre

03.30 Tennis, WTA 250 Osaka: ottavi di finale (1° match dalle 03.30 Bronzetti-Lamens, 3° match dalle 03.30 Cocciaretto-Ito) – Sky Sport Tennis, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX, fino alle 12.00 anche Sky Sport Uno

08.00 Tennis, WTA 500 Ningbo: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX, fino alle 12.00 anche Sky Sport Uno

08.00 Tennis, ATP 250 Almaty: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV, fino alle 12.00 anche Sky Sport Uno

11.30 Ciclismo su pista, Mondiali: 1a giornata, sessione mattutina – Nessuna copertura tv / streaming

12.00 Tennis, ATP 250 Stoccolma: ottavi di finale (3° match dalle 12.00 Berrettini-Stricker, 4° match dalle 12.00, non prima delle 18.00 Sonego-Ruud) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Tennis, ATP 250 Anversa: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.30 Ciclismo, Giro del Veneto: Verona – Vicenza (165.35 km) – 15.30 Rai 2 HD, Rai Play, 15.00 discovery+

14.10 Vela, America’s Cup: finale, regata 5 New Zealand-INEOS Britannia – Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup

15.15 (Non prima delle) Vela, America’s Cup: finale, regata 6 New Zealand-INEOS Britannia – Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup

18.00 Basket, Champions League: Szombathely-Reggio Emilia – DAZN

18.00 Basket, Eurocup: Bahcesehir-Trento – DAZN

18.00 Volley femminile, Karlovac-Roma – Nessuna copertura tv / streaming

18.30 Tennis, Six Kings Slam: Jannik Sinner-Daniil Medvedev – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, supertennis.tv, DAZN

18.30 Ciclismo su pista, Mondiali: 1a giornata, sessione serale – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.45 Calcio femminile, Champions League: Juventus-Bayern – DAZN

18.45 Calcio femminile, Champions League: St. Polten-Manchester City – DAZN

20.00 (Non prima delle) Tennis, Six Kings Slam: Carlos Alcaraz-Holger Rune – SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, supertennis.tv, DAZN

20.00 Pallanuoto, Champions League: Primorac-Savona – euroaquaticstv.com

20.00 Basket femminile, Eurolega: DVTK-Schio – YouTube Euroleague Women

20.00 Basket femminile, EuroCup: Girona-Campobasso – YouTube FIBA

20.30 Basket, Europe Cup: Sassari-Anwil Wloclawek – YouTube FIBA

20.30 Volley femminile, Serie A1: Milano-Chieri – DAZN, VBTV

21.00 Calcio, Champions League: Arsenal-Valerenga – DAZN

21.00 Calcio, Champions League: Barcellona-Hammarby – DAZN