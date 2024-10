LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito i quartetti e Martina Fidanza nello scratch

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024. A Ballerup (Danimarca) ci apprestiamo a vivere una settimana di grandi emozioni e rivincite dopo i Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se alcuni protagonisti (Filippo Ganna su tutti) non saranno presenti per la vicinanza con l’appuntamento olimpico. Day-1 subito intenso per i colori azzurri, con il debutto nella rassegna iridata dei due quartetti, con la squadra femminile che punta al podio dopo il quarto posto di Parigi e quello maschile che presenta diverse seconde linee e cercherà di fare bene nonostante assenze pesanti.

Ad aprire la manifestazione iridata per l’Italia sarà il quartetto dell’inseguimento femminile che, dopo il quarto posto ai Giochi olimpici, proverà a risalire la china. All’appello manca Elisa Balsamo ma la squadra è assolutamente competitiva con Chiara Consonni, Martina Fidanza, Martina Alzini, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster che potrebbe essere gettata nella mischia da subito, visto che Fidanza sarà impegnata nello scratch nel pomeriggio.

Davide Boscaro, Nicolò Galli, Francesco Lamon e Manlio Moro apriranno il programma maschile della manifestazione in mattinata con le batterie dell’inseguimento maschile a squadre per cercare di accedere alla seconda fase, obiettivo non semplice per un quartetto tutto nuovo come quello azzurro. Le fasi successive del torneo si disputeranno poi venerdì 4 (primo turno, semifinali) e sabato 5 agosto (finali).

Non ci saranno azzurre al via nel primo turno Team Sprint femminile che andrà in scena a seguire, mentre saranno Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Mattia Predomo (con Stefano Minuta riserva) a rappresentare l’Italia nella Team Sprint maschile con qualche ambizione in una specialità che potrebbe a breve riservare soddisfazioni all’Italia. Saranno Martina Alzini e Vittoria Guazzini le due azzurre in cerca di un posto in finale nell’inseguimento individuale donne con le eliminatorie in programma oggi.

Nella sessione pomeridiana sono in programma il secondo turno della Team Sprint femminile e maschile, la scratch race femminile con l’azzurra Martina Fidanza che cercherà di piazzare la zampata vincente in una gara che le piace molto e infine le finali della Team Sprint maschile e femminile e il primo turno (con semifinali e sfide per la finale per il terzo posto) dell’inseguimento maschile a squadre.

La sessione mattutina scatterà alle 11.30, quella serale alle 18.32.