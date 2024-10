Berrettini-Stricker oggi, ATP Stoccolma 2024: orario, programma, tv, streaming

Inizia il secondo turno del tabellone di singolare maschile dei Nordic Open 2024 di tennis, in corso a Stoccolma, in Svezia, torneo di categoria ATP 250: il programma di mercoledì 16 ottobre prevede sul campo principale il match tra l’azzurro Matteo Berrettini e l’elvetico Dominic Stricker.

Il match sarà il terzo in programma a partire dalle ore 12.00 sul Centre Court, ma l’incontro che precede quello tra Berrettini e Stricker avrà inizio non prima delle ore 14.00: non ci sono precedenti tra l’italiano e lo svizzero sul circuito maggiore.

La diretta tv di Berrettini-Stricker, match del torneo di Stoccolma 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP STOCCOLMA 2024

Mercoledì 16 ottobre – Centre Court

Dalle ore 12.00

Goransson / Verbeek – Matos / Melo

Non prima delle ore 14.00

Stan Wawrinka (Svizzera, WC) – Brandon Nakashima (Stati Uniti, 6)

A seguire

Matteo Berrettini (Italia) – Arthur Fils (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP STOCCOLMA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: per Berrettini-Stricker su Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: per Berrettini-Stricker su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per Berrettini-Stricker su OA Sport.