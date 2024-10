Juventus-Bayern Monaco, Champions League calcio femminile in DIRETTA: partita spartiacque per il girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Ampliando la questione, la formazione di Canzi è partita in maniera poderosa, inanellando solo vittorie (9 per la precisione) tra campionato e coppa. La speranza è che quest’onda travolgente di positività e freschezza possa tradursi in energia in vista del match cruciale di questa sera. Le tedesche, a onore del vero, correvano alla stessa velocità di crociera della Juventus, sino alla sconfitta di quattro giorni fa avvenuta per mano del terribile Wolfsburg (0-2 in Frauen Bundesliga). Una battuta d’arresto che non macchia il super avvio delle bavaresi, capaci di raccogliere 8 vittorie in 9 incontri.

L’avversario è tosto e parte con il favore dei pronostici, almeno sulla carta. Il Bayern Monaco è campione di Germania in carica e rappresenta un ostacolo disagevole per la Vecchia Signora. Attenzione però a non riconoscere la giusta credibilità ad una Juventus che ha eliminato il PSG ai preliminari, e mercoledì scorso, ha conquistato 3 punti dimostrando coesione, compattezza e unità d’intenti.

Dopo la soffertissima vittoria ottenuta una settimana fa in Norvegia, contro il Valerenga, la Juventus di Massimiliano Canzi torna a misurarsi in campo europeo. Le bianconere se la vedranno con il Bayern Monaco di Alexander Strauss, reduce dalla pesante manita inflitta all’Arsenal, nella prima giornata del girone C.

