LIVE Berrettini-Stricker, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: il NextGen svizzero sulla strada dei quarti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma tra Matteo Berrettini e Dominic Stricker.

Un solo obiettivo per l’ex finalista di Wimbledon, essere testa di serie ai prossimi Australian Open. Con il 4° titolo in stagione, il romano approderebbe prepotentemente nella top 30 della race, classifica importantissima poiché combacerà con il ranking ATP la settimana dopo le Nitto ATP Finals di Torino.

Di fronte c’è un ostico svizzero, che è tornato alla vittoria dopo un lungo periodo di stop forzato causa infortuni. Stricker è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti che il Paese elvetico abbia prodotto dopo l’era dell’oro Federer-Wawrinka. Dotato di un tennis meraviglioso e molto potente, sarà molto complicato togliergli la battuta. Nel 1° turno contro Kovacevic solo un turno di battuta lasciato per strada, ed una sola palla break concessa.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Dominic Stricker, che prenderà il via come 2° dalle 14:00. Prima del romano Wawrinka-Nakashima, vi aspetttiamo!