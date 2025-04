F1, McLaren dominanti nella FP2 di Sakhir: Piastri precede Norris, le Ferrari inseguono da lontano

Due “mostri” nel deserto! Le McLaren hanno piazzato una sontuosa doppietta nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, confermando come le vetture color papaya siano letteralmente di un altro pianeta, su un lay-out simile, in questo primo scorcio di campionato. Tutti gli altri rincorrono, e non possono fare altrimenti, con le Ferrari che, per il momento, non sembrano aver cambiato il passo in maniera sensibile con le novità portate a livello di fondo.

Sul tracciato di Sakhir, sotto la luce dei riflettori, sono le MCL39 a brillare nella notte del Bahrain. Oscar Piastri ha dettato il passo con il tempo di 1:30.505, ottenuto con gomma soft (dopo una prima serie di giri con le hard di ottimo livello) distanziando il compagno di team Lando Norris per 154 millesimi (1:30.659). Tutti gli altri sono relegati a distacchi davvero notevoli. In terza posizione, per esempio, troviamo George Russell (Mercedes) con oltre mezzo secondo di gap (+0.527) quindi è quarta la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc, che non va oltre il tempo di 1:31.045 a 540 millesimi dalla vetta.

Quinta posizione per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), sempre positivo (su una pista nella quale può sfruttare i test pre-stagionali disputati) a 722 millesimi da Piastri, mentre in sesta troviamo il francese Isack Hadjar (Racing Bulls) a 733, quindi è settimo Max Verstappen (Red Bull) a 825, dopo un turno non trascendentale con la sua RB21. Si ferma in ottava posizione Lewis Hamilton (Ferrari) ad oltre un secondo dalla vetta (+1.071), segnalando diverse difficoltà in uscita di curva con la sua SF-25. Nona posizione per il britannico Oliver Bearman (Haas) a 1.079, mentre completa la top 10 Carlos Sainz (Williams) a 1.118.

Nella parte conclusiva della FP2 i piloti si sono concentrati sulle classiche simulazioni di passo gara. Le McLaren anche in questo caso hanno fatto il vuoto, mettendo a segno tempi attorno all’1:37 (anche un paio di tornate sull’1:36) con la soft e 1:38 con le hard. Le Ferrari, con medie e soft, sono sempre state sull’1:38 medio-alto, quindi opache le Mercedes (spesso sull’1:39), e non ha certo fatto meglio Max Verstappen, che non ha impressionato (con diversi giri sul piede dell’1:39). Per il momento tutto sembra portare verso un’inevitabile doppietta color papaya. Sarà davvero così a Sakhir?