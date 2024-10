LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand per la spallata decisiva ad Ineos Britannia?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di regate della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Le imbarcazioni disputeranno due nuovi match race, con i neozelandesi che ormai intravedono la terza storica vittoria consecutiva dopo essersi involati sul 4-0. Ultima spiaggia invece per i britannici, che hanno un disperato bisogno di sbloccare il tabellino per evitare quantomeno il cappotto.

Guidati dalla sapienza tattica e tecnica di Nathan Outteridge e Peter Burling i detentori del titolo non hanno finora sbagliato nulla, impedendo ai rivali di avvicinarsi alla vittoria in ognuno dei quattro match race disputati. Velocità, precisione e saggezza inarrivabili stanno dirigendo gli oceanici verso un nuovo trionfo in quel di Barcellona. Aggiudicandosi le due regate odierne i neozelandesi avrebbero già il primo match point a disposizione venerdì.

Delusione e scoramento in casa Ineos Britannia, con Ben Ainslie che ieri nonostante una partenza perfetta ed una prima metà di gara spalla a spalla con i Kiwi ha dovuto arrendersi cedendo il quarto punto. I britannici le hanno provate tutte, costringendo gli avversari a mettere in opera anche un numero di manovre superiori, ma finora non è assolutamente servito. Tuttavia gli inglesi non mollano, e domani proveranno a mettere il primo punticino della serie.

Race-5 e race-6 della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia inizieranno alle 14.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!