LIVE Sonego-Ruud, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa, il norvegese ha bisogno di punti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud.

Partita che piace giocare al torinese, senza nulla da perdere contro un top ten, per altro sulla superficie più favorevole. Il norvegese gioca Stoccolma nella speranza di acciuffare per i capelli un posto alle ATP Finals, lui che è andato via via calando dopo la semifinale al Roland Garros, come spesso gli accade, sulle superfici più rapide. Al momento il norvegese sarebbe dentro, è 7° con 500 punti precisi di margine su Alex De Minaur, impegnato ad Anversa.

Sonego, dal canto suo, dopo quattro sconfitte consecutive infilate dal torneo di Winston Salem, è tornato alla vittoria in un match tiratissimo contro Marc-Andrea Huesler (7-6, 7-5). Partita in cui ha fatto la differenza un solo break, operato dal torinese nell’11° game del 2° parziale. Con una vittoria quest’oggi, metterebbe in ghiaccio una posizione in top 50 ancora per qualche settimana, con la speranza di regalarsi un altro alto (magari un titolo) da qui alla conclusione dell’annata.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud. Si parte non prima delle 18:00 sul Centrale, vi aspettiamo!