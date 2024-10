LIVE Sinner-Medvedev, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: il n.1 torna in campo nell’esibizione milionaria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Una delle sfide classiche del panorama ATP farà parte della milionaria esibizione in quel di Riad (Arabia Saudita), con il vincente dell’incontro che in semifinale troverà il serbo Novak Djokovic.

Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento arabo saldamente da numero uno del ranking mondiale dopo lo strepitoso successo nel Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro ha strabiliato tutti con un 2024 straordinario in cui ha collezionato i successi di Australian ed US Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e soltanto pochi giorni fa la vittoria nella metropoli cinese. Jannik, dopo l’esibizione in Arabia, chiuderà la stagione disputando il Masters 1000 di Parigi Bercy, le finali di Coppa Davis ed il Masters.

Dal canto suo Medvedev, ventottenne moscovita, arriva al cospetto degli emiri ad una settimana dalla sconfitta ai quarti di Shanghai proprio contro Sinner. Il russo, stabile numero 5 delle classifiche ATP, ha dimostrato anche in questa stagione di poter arrivare in fondo ad ogni torneo su qualsivoglia superficie. I problemi per il moscovita giungono proprio nel momento in cui è chiamato a superare uno tra l’altoatesino e Carlos Alcaraz.

La sfida di quarti di finale del Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev inizierà alle 18.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!