LIVE Milano-Chieri, A1 volley femminile in DIRETTA: impegno non semplice senza Egonu

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Milano-Chieri, match valido per l’anticipo della tredicesima giornata della Serie A di volley femminile 2024-2025. Il Campionato più bello al mondo è ormai entrato nel vivo e questa avremo modo di assistere ad un match d’alta classifica, tra due formazioni che puntano a chiudere la Regular Season tra le migliori 5.

Milano, nonostante l’assenza forzata di Egonu, ha iniziato la stagione in maniera convincente, dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro Conegliano (2-3), le lombarde si sono infatti riprese in campionato con due successi contro Roma e Pinerolo. Orro e compagne sono al momento prime in classifica in un gruppetto di 4 squadre ferme a 6 punti e due successi. Subito dietro c’è Chieri che quest’anno, più degli altri anni, punta in alto: la formazione di Giulio Bregoli ha fino a questo momento ben impressionato con due vittorie di peso contro Novara (3-2) e Cuneo (3-0). Milano sta ormai trovando stabilità con il suo nuovo sestetto, con Egonu ferma ai box, coach Lavarini ha optato per una soluzione usata in passato anche da Trento, ovvero quella di giocare con tre bande in campo, con Sylla e Daalderop impegnate in posto 4 e con Cazaute a ricoprire il ruolo di opposto. Chieri può invece contare su una formazione che ha subito pochi cambi rispetto alla scorsa stagione, la novità sta tutta nella diagonale con Van Aalen in regia e Gicquel opposta, mentre Skinner e Omoruyi sono state fino a questo momento preferite a Buijs. Milano ha vinto gli ultimi 7 scontri diretti contro Chieri, questa sera le ragazze di coach Bregoli proveranno ad invertire il trend.

