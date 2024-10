LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: Hirschi favorito, c’è Pellizzari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’87a edizione del Giro del Veneto, una delle ultime corse della stagione ciclistica internazionale 2024.

La corsa organizzata da Filippo Pozzato ha riacquistato del prestigio e dell’importanza negli ultimi due anni e il percorso sarà decisamente interessante: si parte da Verona per arrivare a Vicenza dopo 173 km e 1700 metri di dislivello. Il circuito di Vicenza sarà quello decisivo da 15 km e da ripetere 5 volte. L’ascesa principale è quella del Monte Berico: uno strappetto di un chilometro al 7,8% ma con una pendenza massima che tocca anche il 12%. Monte Berico che verrà infine percorso negli ultimi metri della corsa per la sesta volta.

Il favorito principale sarà Marc Hirschi: l’elvetico si è imposto in diverse corse in Italia ultimamente, dalla Coppa Agostoni, al Memorial Pantani, passando per la Coppa Sabatini e arrivando al GP Industria&Artigianato. Se riuscirà a reggere, per il finale è un nome spendibile Corbin Strong che ha un ottimo spunto veloce. Attenzione anche a Romain Gregoire e Magnus Cort Nielsen, ma ci possono provare anche alcuni italiani come Alessandro Covi, Diego Ulissi, Filippo Baroncini, Giulio Pellizzari, Filippo Zana e Vincenzo Albanese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’87a edizione del Giro del Veneto, una delle ultime corse della stagione ciclistica internazionale 2024. Si comincia alle 12.40. Buon divertimento!