Sport in tv oggi (domenica 22 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 22 settembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la Laver Cup ed i tornei ATP e WTA, il ciclismo con le cronometro élite dei Mondiali ed il Giro del Lussemburgo, la vela con l’America’s Cup Youth, i motori con il F1, MotoGP e Superbike, e tanto altro ancora.

Nei quarti di finale dell’ATP 250 di Chengdu, in Cina, tornerà in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding, che sarà opposto al transalpino Adrian Mannarino, accreditato della quinta testa di serie, nel secondo match in programma a partire dalle ore 07.00 italiane.

Il Motomondiale vedrà andare in archivio la quattordicesima tappa stagionale: per il GP dell’Emilia-Romagba, al Circuito Marco Simoncelli di Misano, si disputeranno il warm up della MotoGP (08.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (10.00), Moto2 (11.15) e MotoGP (13.00).

La gara odierna per la Ferrari sarà il momento decisivo ed arriverà alle ore 14.00 italiane, quando verrà dato il via del GP di Singapore: il diciottesimo atto del Mondiale 2024 di F1 si correrà sul tracciato di Marina Bay e prevede il completamento di 62 giri.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 22 settembre

06.30 Tennis, WTA Seul: finale doppio, non prima delle 09.00 finale singolare – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

07.00 Tennis, ATP Chengdu: quarti singolare e semifinale doppio (2° match dalle 07.00 Musetti-Mannarino) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

07.30 Tennis, ATP Hangzhou: quarti singolare – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

08.30 Tennis, WTA Hua Hin: finale doppio, non prima delle 11.00 finale singolare – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

08.40-08.50 MotoGP, GP Emilia-Romagna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

09.00-09.10 Superbike, GP Italia: warm up – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Moto3, GP Emilia-Romagna: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 12.40 TV8 HD, tv8.it

11.00 Superbike, GP Italia: Superpole Race – TV8 HD, tv8.it, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

11.05 Ciclismo, Giro del Lussemburgo: 5a tappa, Mersch-Lussemburgo (176.9 km) – 13.30 discovery+

11.15 Moto2, GP Emilia-Romagna: gara (22 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 13.55 TV8 HD, tv8.it

11.51 Ciclismo, Mondiali: cronometro individuale donne élite, 29.9 km – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 1 e dalle 13.00 Rai Sport HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.00 Tennis, Laver Cup: 3a giornata, sessione unica (dalle 12.00 Alcaraz/Ruud-Shelton/Tiafoe, a seguire Medvedev-Shelton, eventualmente a seguire Zverev-Tiafoe, eventualmente a seguire Alcaraz-Fritz) – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Fiorentina-Lazio – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Como-Roma – DAZN

13.00 MotoGP, GP Emilia-Romagna: gara (27 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 15.40 TV8 HD, tv8.it

14.00 F1, GP Singapore: gara (62 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 18.20 TV8 HD, tv8.it

14.00 Superbike, GP Italia: Gara 2 – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, differita 17.10 TV8 HD, tv8.it

14.09 Vela, Youth America’s Cup (14.09 Regata 7 Gruppo B, a seguire Regata 8 Gruppo B e Regate 5-6-7-8 Gruppo A con Luna Rossa Youth) – Sky Sport America’s Cup, Sky Go, NOW, YouTube America’s Cup.

14.52 Ciclismo, Mondiali: cronometro individuale uomini élite, 46.1 km – Eurosport 2 HD, Rai Sport HD e dalle 15.15 Rai 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Hockey pista, Mondiali: finale 3° posto, Italia-Portogallo – worldskate.tv, fisrtv.it

15.00 Calcio, Serie A: Monza-Bologna – DAZN, DAZN 1

15.45 Calcio femminile, Serie A: Inter-Milan – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

18.00 Volley, Supercoppa Italiana: finale, Perugia-Trento – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Basket, Supercoppa Italiana: finale, Milano-Virtus Bologna – NOVE, DMAX, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Hockey pista, Mondiali: finale 1° posto, Argentina-Spagna – Rai Play Sport 1, worldskate.tv, fisrtv.it

18.00 Calcio, Serie A: Roma-Udinese – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Sampdoria – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Milan – DAZN, DAZN 1