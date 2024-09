LIVE F1, GP Singapore 2024 in DIRETTA: Leclerc e Sainz costretti alla rimonta dalla quinta fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay si preannuncia una gara emozionante, in cui le variabile climatiche andranno considerate sullo sviluppo dei 62 giri.

Ferrari sarà costretta a una gara in rimonta. Le qualifiche di ieri sono andate decisamente male per la scuderia di Maranello. C’erano grandi ambizioni per la conquista della pole-position e invece il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz saranno entrambi in quinta fila: Leclerc in nona e Sainz in decima piazza. Un risultato frutto delle difficoltà di sfruttare le gomme morbide a dovere.

A partire dalla p.1 sarà Lando Norris. Il pilota della McLaren ha confermato quanto di buono messo in mostra fin dalle prove libere e si è preso una pole di grande autorevolezza. Alle sue spalle c’è il leader del campionato, Max Verstappen, tornato a ruggire in pista e desideroso di prendersi una vittoria che gli manca da 7 gare e su un circuito su cui non ha mai trionfato.

Il semaforo verde della gara asiatica sarà alle ore 14.00 italiane.