LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA: riparte la corsa di Luna Rossa con Gradoni e Ugolini

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata di regate di flotta del qualification round di Youth America’s Cup. Dopo le avvincenti semifinali di Louis Vuitton Cup le emozioni non sono di certo finite in quel di Barcellona, con la competizione dedicata agli under 25 che entra nel vivo. Per Luna Rossa l’approdo alle regate di semifinale è ormai cosa fatta, ma mancano gli ultimi 4 appuntamenti del girone iniziale.

Il team italiano domina in classifica generale con 37 punti raccolti grazie a tre vittorie ed un secondo posto. Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini hanno dimostrato di saper manovrare l’AC40 con l’esperienza dei veterani. Balza all’occhio la differenza di gestione e di approccio alle regate tra l’equipaggio di Luna Rossa ed i rivali. Prezioso anche il lavoro dei trimmer Rocco Falcone e Federico Colaninno, ma potrebbe esserci un leggero turnover visto il rassicurante margine di vantaggio in ottica semifinali.

La formula della Youth America’s Cup prevede infatti che le prime tre classificate dei due gironi denominati qualification round avanzeranno alle semifinali, dove si proseguirà con ulteriori 4 regate di flotta. Le prime due delle semifinali si sfideranno infine nel match race che decreterà il vincitore.

L’ultima giornata del gruppo A di Youth America’s Cup inizierà al termine delle restanti due regate del gruppo B, in programma a partire dalle 14.09. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto delle regate del raggruppamento con il team italiano. Buon divertimento e forza Luna Rossa!