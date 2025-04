Golf, Novak e Griffin volano al comando dello Zurich Classic of New Orleans ad un round dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a dare spettacolo nell’appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti al termine del terzo round dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 8.9 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1938 riservato al gioco di coppia. Nella terza tornata i team che hanno superato il taglio si sono sfidati nuovamente seguendo la formula del fourball, con ogni giocatore che ha disputato la propria buca ed il miglior punteggio a rappresentare lo score della coppia.

A 18 buche dalla conclusione volano al comando Andrew Novak e Ben Griffin. Gli statunitensi piazzano un sonoro round da -11 issandosi al punteggio complessivo di -27 (189 colpi) e vantano 3 lunghezze di margine sui connazionali Jake Knapp e Frankie Capan III, e sui giapponesi Ryo Hisatsune e Takumi Kanaya. -23 e quarto posto per i fratelli danesi Nicolai e Rasmus Hojgaard, e per gli statunitensi Isaiah Salinda e Kevin Velo. Questi ultimi, leader per i primi due round, non vanno oltre il -6 di giornata perdendo 3 posizioni.

Sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale (Louisiana, Stati Uniti d’America) provano la risalita Shane Lowry e Rory McIlroy. I campioni in carica siglano un ottimo -11 di parziale salendo in sesta posizione a -22 in compagnia di Cam Davis ed Adam Svensson, e di Luke List ed Henrik Norlander. Chiudono la top ten al nono posto con il punteggio di -21 Duncan/Crowe, Vilips/Thorbjornsen, Mullinax/Shelton, Stevens/McGreavy e Lipsky/Wu.

Continuano a perdere posizioni Matteo Manassero ed il cileno Cristobal del Solar. La coppia composta dal veneto e dal sudamericano non va oltre il -7 di giornata non riuscendo a sfruttare la possibilità di attaccare il par 72 di Avondale grazie al fourball scivolando indietro di altri 3 posti rispetto al secondo round ed assestandosi ad un complessivo -17. Nella serata italiana spazio all’ultimo e decisivo giro.