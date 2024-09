LIVE MotoGP, GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA: Bagnaia cerca la rivincita su Marquez a Misano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sarà la gara che precede l’inizio della stagione asiatica, che porterà i piloti al gran finale di Valencia. Francesco Bagnaia partirà dalla pole e dovrà cercare di gestire l’impeto dei suoi avversari: ieri è riuscito a vincere la Sprint Race nonostante il sorpasso dopo curva 1 di Jorge Martin grazie a una grande pressione, in gara tutto potrebbe essere facilitato da una buono scatto in griglia, visto che questo fine settimana sembra avere il miglior passo gara della concorrenza.

Il più vicino è Jorge Martin che come sempre gli partirà a fianco nella griglia: la differenza tra i due in classifica è appena di quattro punti. Una vittoria di Pecco lo porterebbe quindi in testa al Mondiale, indipendentemente dal piazzamento di Martinator. Favorito per chiudere il podio Enea Bastianini, che sembra avere qualcosa in più sul long run rispetto a Marc Marquez.

Gran Premio dell'Emilia Romagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024 all'Autodromo Internazionale Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Gara che inizierà un'ora prima del solito, alle 13.00, per evitare la contemporaneità con la Formula 1.