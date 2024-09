LIVE Ciclismo femminile, Cronometro Mondiali 2024 in DIRETTA: Vittoria Guazzini mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile dei Mondiali di ciclismo 2024 in scena a Zurigo (Svizzera). La rassegna iridata verrà aperta dalla corsa contro il tempo: 70 atlete si affronteranno su un percorso di 29.9 chilometri con il sogno di diventare la nuova campionessa del mondo a cronometro.

Percorso mosso con partenza da Gossau ed arrivo a Zurigo. Occhi rivolti principalmente su Grace Brown, fresca campionessa olimpica. L’australiana sarà la favorita di questa gara che però si preannuncia molto equilibrata ed aperta a diverse sorprese. Chloe Dygert proverà a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa, mentre Anna Henderson cercherà la rivincita dopo il secondo posto ai Giochi Olimpici di Parigi.

In casa Italia le speranze sono riposte su Vittoria Guazzini. L’italiana ricoprirà il ruolo di mina vagante e proverà ad essere della partita per un piazzamento di rilievo. L’azzurra è reduce da un periodo molto positivo: nei Giochi di Parigi Guazzini ha conquistato un insperato oro in pista e negli Europei di poche settimane fa ha ottenuto un ottimo quinto posto a cronometro. Per l’Italia sarà al via anche la giovane Gaia Masetti.

La gara inizierà alle 11.51 con la partenza di Petya Minkova e a seguire, con intervalli di 90″, tutte le altre atlete. L’ultima ciclista a partire sarà la campionessa uscente Chloe Dygert che scatterà alle 13.35. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della cronometro femminile ai Mondiali di ciclismo 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!