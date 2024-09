LIVE Moto3, GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA: gli italiani possono stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio dell’Emilia Romagna, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 per ciò che concerne la Moto3 in scena sull’ormai mitico circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Ci apprestiamo a vivere come sempre una gara sfavillante, con i protagonisti principali pronti a darsi battaglia fin da subito

La pole è stata strappata da Taiyo Furusato (Honda Team Asia), il quale ha fermato il cronometro a 1:40.394, condividendo la prima fila con il leader della classifica piloti David Alonso (CFMOTO Aspar Team) e con Angel Piqueras (Leopard Racing).

Seconda fila poi per la MT Helmets – MSI di Ivan Ortolà, Stefano Nepa (MTA Team) e Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).Vicini inoltre Adrian Fernandez (Leopard Racing), David Munoz (BOE Motorsports) e Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo). Fari puntati inoltre sugli italiani, in primis su Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), dodicesimo dietro a Joel Kelso (BOE Motorsports). Da segnalare infine la tredicesima piazzola di Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) davanti alla Kopron Rivacold Snipers Team di Matteo Bertelle, quattordicesimo a +0.862.

