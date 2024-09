Perugia-Trento oggi, Supercoppa Italiana volley 2024: orario finale, dove vederla in tv e streaming

Si assegnerà a Palazzo Wanny, a Firenze, la Supercoppa Italiana di volley maschile 2024: domenica 22 settembre, alle ore 18.00, si affronteranno in finale Perugia e Trento. Nelle semifinali di ieri gli umbri hanno eliminato Piacenza per 3-1, mentre i trentini hanno regolato Monza per 3-0.

La finale della Supercoppa Italiana 2024 di volley maschile sarà proposta in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play e VBTV, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY 2024

Palazzo Wanny, Firenze

Domenica 22 settembre, ore 18.00 – Finale

Perugia-Trento – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY 2024 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.