LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Finale Supercoppa Italiana basket 2024 in DIRETTA: il ‘Clasico’ mette in palio il primo trofeo stagionale

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Benvenuti alla diretta Live di Olimpia Milano-Virtus Bologna, finale della Supercoppa Italiana di basket 2024! E’ la finale che forse tutti si aspettavano, un vero e proprio classico del nostro basket tra le due corazzate che rappresentano l’Italia anche in Eurolega.

Da una parte i campioni d’Italia, che in semifinale hanno battuto l’Umana Reyer Venezia per 73-62 con 14 punti di Dimitrijevic e 13 di un sempre efficace Nikola Mirotic. Coach Ettore Messina andrà quindi all’assalto di un trofeo che nella bacheca dell’Olimpia Milano manca da qualche anno, con i meneghini che nelle ultime edizioni sono usciti sempre sconfitti riuscendo poi a ‘rifarsi’ con la conquista dello scudetto.

Dall’altra parte la Virtus Bologna ‘padrona di casa’ e detentrice del trofeo, che nella semifinale di ieri sera ha sofferto soprattutto nel terzo quarto ma è riuscita a piegare la resistenza di Napoli per 87-96 con 21 punti di Tornike Shengelia e 13 equamente divisi tra Daniel Hackett, Matt Morgan e Will Clyburn. Le V-nere cercano la quarta Supercoppa Italiana consecutiva, dopo quelle conquistate ininterrottamente dal 2021, per festeggiare di fronte al pubblico amico.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) alle ore 18:00, con diretta TV disponibile anche in chiaro sul Nove (canale 9 del Digitale Terrestre) e su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) oltre che su Eurosport 2 HD per gli abbonati. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!