LIVE Musetti-Mannarino, ATP Chengdu 2024 in DIRETTA: il veterano francese sulla strada verso la semifinale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale del 250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti e Adrian Mannarino.

Dopo essere letteralmente sopravvissuto all’esordio ostico contro Chris O’Connell, l’azzurro si trova di fronte un veterano per l’accesso alle semifinale di un torneo che lo vede come favorito n.1 per alzare il trofeo. Per farlo, dovrà sconfiggere l’odierno rivale e poi superare nell’ipotetica semifinale uno tra Jarry e Kachmazov. Più nutrita la parte bassa, con Bublik e il baby fenomeno Shang.

Il francese viene da una stagione in cui praticamente ha raccolto zero, eccetto per il mese di gennaio. In questo torneo ha battuto il connazionale Atmane e la WC cinese Zhou. Uscito dalla top 30, lui che era dentro i 20 dopo l’Australia, è tornato a vincere due partite di fila nel circuito maggiore dopo proprio il primo Slam della stagione, quando si arrese in ottavi di finale nettamente a Djokovic. Questa settimana è numero 46 del mondo.

Un solo precedente, Indian Wells 2023, vinto dal francese 6-4, 6-4. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del quarto di finale del 250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti e Adrian Mannarino. Si parte dopo Jarry-Kachmazov (7:00), gli eventuali rivali in semifinale!