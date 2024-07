Sport in tv oggi (domenica 21 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 21 luglio: in programma il tennis con le finali di 6 tornei ATP e WTA e l’inizio di altri 3, i motori con la F1 e la Superbike, il ciclismo con il Tour de France, e molto altro.

Si correrà oggi la ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2024, la cronometro individuale Monaco-Nizza, lunga 33.7 km: si seguirà l’ordine inverso della classifica generale e così alle 18.41 toccherà a Remco Evenepoel, alle 18.43 a Jonas Vingegaard, ed alle 18.45 alla maglia gialla Tadej Pogacar.

Per la Ferrari il momento della verità arriverà dalle ore 15.00, nella gara del GP dell’Ungheria: il tredicesimo atto del Mondiale 2024 di F1 si correrà sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest. Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz vorranno ridurre il gap dal neerlandese Max Verstappen.

Protagonista anche il Motocross con il GP di Repubblica Ceca, sia per la MXGP che per la MX2. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

La Nazionale italiana di rugby, guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà alle ore 07.05 italiane, nel terzo ed ultimo match valido per il Summer Tour 2024, in trasferta, il Giappone: si giocherà al Sapporo Dome. Quesada cambia quattro pedine rispetto al XV iniziale schierato nel match poi vinto contro Tonga.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 21 luglio

07.05 Rugby, Summer Series: Giappone-Italia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

09.00 Atletica, Europei Under 18: 4a giornata, sessione mattutina – Eurovision Sport

09.00 Superbike, GP Repubblica Ceca: warm up – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Tennis, WTA 250 Praga: 1° turno – Nessuna copertura tv / streaming

10.25 Motocross, GP Repubblica Ceca: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Repubblica Ceca: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Superbike, GP Repubblica Ceca: Superpole Race – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.00 differita TV8, tv8.it

11.30 Tennis, ATP 250 Gstaad: finale, Berrettini-Halys – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

Non prima delle 13.00 Tennis, WTA 250 Iasi: 1° turno – Nessuna copertura tv / streaming

13.15 Motocross, GP Repubblica Ceca: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+

14.00 Superbike, GP Repubblica Ceca: Gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

Non prima delle 14.00 Tennis, ATP 250 Bastad: finale, Borges-Nadal – Sky Sport Tennis (fino alle 15.00), Sky Sport 251, Sky Go, NOW, Tennis TV

14.15 Motocross, GP Repubblica Ceca: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+

14.40 Ciclismo, Tour de France: 21a tappa, Monaco – Nizza (cronometro individuale, 33.7 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, 15.40 Rai 2 HD, Rai Play

15.00 F1, GP Ungheria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 18.00 differita TV8 HD, tv8.it

Non prima delle 15.00 Tennis, ATP 500 Amburgo: finale, Zverev-Fils – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

16.00 Atletica, Europei Under 18: 4a giornata, sessione pomeridiana – Eurovision Sport

16.00 Tennis, WTA 250 Budapest: finale, Shnaider-Sasnovich – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

16.10 Motocross, GP Repubblica Ceca: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, discovery+, 16.25 Rai Sport HD, Rai Play, 19.30 differita Eurosport 2 HD

17.10 Motocross, GP Repubblica Ceca: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

17.30 Volley, Europei Under 18: finale, Italia-Francia – EuroVolleyTV

Non prima delle 18.30 Tennis, ATP 250 Umago: 1° turno (2° match dalle 16.30 non prima delle 18.30 Arnaldi-Muller) – Tennis TV

20.00 Calcio, Europei Under 19: 3a giornata, Italia-Ucraina – Rai Play Sport 1

20.30 Tennis, WTA 250 Palermo: finale, Zheng-Muchova – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, 20.45 Rai Sport HD, Rai Play

Non prima delle 20.30 Tennis, ATP 250 Newport: finale, Michelsen-Giron – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV