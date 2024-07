LIVE Italia-Francia, Europei U18 2024 in DIRETTA: gli azzurrini sfidano in finale gli eterni rivali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per la finale degli Europei di volley maschile U18 2024. Ancora una volta l’Italia dimostra di essere una delle potenze mondiali a livello giovanile, e non solo, questa sera gli azzurrini partiranno con i favori del pronostico, l’obiettivo è sollevare la coppa al cielo!

Percorso immacolato fino a questo momento per l’Italia: 7 vittorie su 7 nella fase a gironi con appena due set persi e successo ieri in semifinale contro la Polonia (3-1). La Francia ha a sua volta dominato la propria pool con 7 successi, mentre in semifinale è riuscita ad avere la meglio sulla Spagna (3-0). Il sestetto titolare dell’Italia è ormai rodato e oggi non dovrebbero esserci particolari sorprese: Bryan Argilacos in cabina di regia, Gianluca Cremoni opposto, Nicolò Garello e Manuel Zlatanov in banda, Alessandro Benacchi e Lorenzo Ciampi al centro e Andrea Giani libero. L’Italia ha vinto l’ultima edizione degli Europei U18 nel 2022, in quell’occasione gli azzurrini si imposero proprio ai danni della Francia con un secco 3-0.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per la finale degli Europei di volley maschile U18 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:30!