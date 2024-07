LIVE F1, GP Ungheria in DIRETTA: la Ferrari ci vuole provare, Norris dalla pole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del Gran Premio di Ungheria all’Hungaroring di Budapest.

Ormai il dominio di Max Verstappen non è tale come nella sorsa stagione, quantomeno a livello di prestazioni. Sul fronte della classifica generale, infatti, il tre-volte campione del mondo ha un gran vantaggio che lo avvicina al poker iridato, ma la McLaren sta facendo grandi cose. La scuderia britannica ha lavorato alla grande anche durante questo fine settimana e ha monopolizzato la prima fila, aspetto non da poco su un circuito in cui è difficile sorpassare.

La situazione è davvero livellata in generale in pista. La McLaren in questo fine settimana sembra essere la prima forza del gruppo, ma finora non è riuscita a concretizzare tra errori di strategia e sfortuna, mentre la Mercedes è addirittura reduce da due successi consecutivi, George Russell al Red Bull Ring e Lewis Hamilton a Silverstone, ma Russell partirà dalla sedicesima piazza. La Ferrari è tornata a far vedere qualcosa di discreto, ma ancora la Rossa non è tornata quella delle primissime gare della stagione, con ancora qualche problema di bouncing.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara del Gran Premio di Ungheria all’Hungaroring di Budapest. Alle 15.00 si parte, buon divertimento!