Italia-Giappone rugby in tv: orario Test Match 21 luglio, programma, streaming, formazioni

La Nazionale italiana di rugby, guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà domani, domenica 21 luglio, alle ore 07.05 italiane, nel terzo ed ultimo match valido per il Summer Tour 2024, in trasferta, il Giappone: si giocherà al Sapporo Dome.

Quesada cambia quattro pedine rispetto al XV iniziale schierato nel match poi vinto contro Tonga la settimana scorsa: tra i trequarti all’ala Lynagh prende il posto dell’indisponibile Ioane, mentre tra gli avanti ci sono in terza linea Vintcent al posto di Zuliani ed in seconda Niccolò Cannone e Zambonin in luogo di Iachizzi e Ruzza.

Per il terzo ed ultimo incontro degli azzurri nel Summer Tour 2024 di rugby la diretta tv del match Giappone-Italia sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO GIAPPONE-ITALIA RUGBY

Domenica 21 luglio – Sapporo Dome di Sapporo (Giappone)

Ore 07.05 italiane: Giappone-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena

FORMAZIONI GIAPPONE-ITALIA RUGBY

Giappone

15 Yoshitaka Yazaki

14 Jone Nakaibula

13 Dylan Riley

12 Samisoni Tua

11 Tomoki Osada

10 Rikiya Matsuda

9 Taiki Koyama

8 Faulua Makisi

7 Michael Leitch (C)

6 Amanaki Saumaki

5 Warner Dearns

4 Eishin Kuwano

3 Shuhei Takeuchi

2 Mamoru Harada

1 Takayoshi Mohara

A disposizione

16 Atsushi Sakate

17 Takato Okabe

18 Keijiro Tamefusa

19 Sanaila Waqa

20 Tevita Tatafu

21 Shinobu Fujiwara

22 Seungsin Lee

23 Takuya Yamasawa

Italia

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 20 caps)

14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 3 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 37 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 19 caps)

11 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 9 caps)

10 Paolo GARBISI (Tolone, 38 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 10 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 21 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 40 caps) (C)

6 Ross VINTCENT (Exeter, 6 caps)

5 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 8 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 43 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 27 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 24 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 43 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Tolone, 24 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 7 caps)

18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 55 caps)

19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 56 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 23 caps)

21 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 9 caps)

22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 10 caps)

23 Marco ZANON (Benetton Rugby, 14 caps)