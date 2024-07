LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: si chiude con una cronometro, Pogacar per festeggiare la doppietta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2024. La Grande Boucle si chiuderà quest’oggi con la frazione conclusiva della corsa a tappe più prestigiosa del World Tour. I discorsi per ciò che riguarda la classifica generale sono chiusi, ma la gara di oggi farà in ogni caso la storia. Per la prima volta dal 1975, la frazione finale del Tour de France non si disputerà a Parigi: la capitale transalpina è al lavoro per sistemare i dettagli in vista dei Giochi Olimpici, perciò la carovana quest’anno non arriverà agli Champs-Elysees.

L’ultima tappa consisterà in una cronometro. Si partirà dal Principato di Monaco, che nel 2026 ospiterà la partenza della Grande Boucle. Dopo un paio di chilometri, la strada guarderà all’insù per arrivare al GPM di seconda categoria di La Turbie (8,2 km al 5,7%). Neanche il tempo per respirare e i corridori dovranno affrontare la scalata del Col d’Eze, strappo con pendenza media dell’8%. Superata quest’asperità, il percorso si farà più semplice e porterà senza particolari difficoltà a Nizza, per una lunghezza totale di 33,7 km.

Tadej Pogacar ha di fatto vinto il Tour de France. Con 5’14” di vantaggio su Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), neanche un cataclisma potrebbe sfilare la maglia gialla dal capitano della UAE Emirates. Si lotterà quindi unicamente per la vittoria di tappa: lo sloveno è il grande favorito, ma occhio a Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), il quale vorrà testarsi in vista della prova contro il tempo olimpica di sabato. Da non scartare le candidature di Adam Yates e Joao Almeida (UAE Emirates).

