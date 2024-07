LIVE Motocross, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: si infiamma la lotta tra Gajser, Prado e Herlings

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Repubblica Ceca 2024, continua la sfida tra Gajser, Herlings e Prado.

La MXGP è scesa in pista sabato per la gara di qualifica con Jorge Prado che ha conquistato la prima posizione subito dopo la partenza, seguito da Tim Gajser e Jeffrey Herlings. Mattia Guadagnini ha cercato di mantenere il ritmo dei tre davanti a lui. Tuttavia, Prado ha perso l’equilibrio in un canale, permettendo a Tim Gajser di prendere il comando della corsa. All’inizio del secondo giro, Calvin Vlaanderen ha tentato di attaccare Guadagnini, ma un eccesso di potenza ha interrotto temporaneamente l’azione del pilota Yamaha.

Gajser e Prado sono rimasti vicini, ma lo spagnolo non è riuscito a colmare il divario dallo sloveno. All’ottavo giro, Jeremy Seewer si è inserito nel tentativo di sorpasso di Vlaanderen su Guadagnini, superando il pilota Yamaha e conquistando la quinta posizione. Lo svizzero ha sfruttato il momento favorevole e ha superato anche l’italiano. Vlaanderen ha ritrovato il ritmo e ha superato Guadagnini, riprendendosi la quinta piazza.

Tim Gajser ha tagliato il traguardo per primo, vincendo la qualifica. Secondo posto per Jorge Prado e terzo per Jeffrey Herlings. Hanno chiuso la Top 5 Jeremy Seewer e Calvin Vlaanderen. Sesto posto per Romain Febvre, appena rientrato dall’infortunio, e settimo per Guadagnini. Ottima la decima posizione di Tropepe, mentre Alberto Forato ha chiuso in diciassettesima posizione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Repubblica Ceca 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 14.15 mentre la gara 2 sarà alle 17.10. Buon divertimento!