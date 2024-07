LIVE Italia-Giappone, Test Match rugby in DIRETTA: azzurri a caccia della seconda vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, test-match di rugby maschile. Terzo ed ultimo appuntamento delle Summer Series 2024 per la nazionale allenata da coach Gonzalo Quesada, gli azzurri puntano a terminare con entusiasmo la stagione in attesta dei prossimi appuntamenti.

La serie di test match estivi non è iniziata al meglio per i colori azzurri con una brutta sconfitta contro Samoa (25-32), per fortuna nel secondo appuntamento è però arrivata una vittoria incoraggiante contro Tonga (36-14). Momento non particolarmente positivo per il Giappone, che nell’ultimo match amichevole si è dovuto arrendere alla Georgia in un match assai particolare. L’Italia ha vinto gli ultimi due scontri diretti contro i nipponico, la sfida più recente risale ad un test match del 2023, poco prima dell’inizio della World Cup, in quell’occasione gli azzurri si imposero agevolmente (42-21). Arrivano ben 4 sostituzioni in casa Italia rispetto ai quindici che partirono contro Tonga: Ioane, fermo ai box, verrà sostituito da Lynagh, in terza linea Vintcent occuperà il posto di Zuliani, mentre in seconda linea Iachizzi e Ruzza lasceranno il campo a Cannone e Zambonin.

FORMAZIONI UFFICIALI: