LIVE Berrettini-Halys, finale ATP Gstaad in diretta: l’azzurro insegue il trofeo in Svizzera

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale dell’ATP 250 di Gstaad tra Matteo Berrettini e Quentin Halys.

L’azzurro parte decisamente favorito nella finale del torneo svizzero, che ha già vinto nel 2018 e che rappresenta lui un feudo favorevole. Nel corso della settimana, il romano ha saputo affrontare in modo perfetto le condizioni veloci, com’è d’obbligo giocando a oltre 1000 di altura. Il suo servizio, in particolare il kick sono rivelate armi improprie, tant’è che Berrettini ha ceduto la battuta una sola volta. Successe nel gioco d’apertura dell’ottavo di finale contro il colombiano Galan, da quel match, 3 tie-break vinti e la battuta non l’ha più persa.

Quentin Halys aveva perso il primo parziale nella sfida di 1° turno di qualificazioni contro l’azzurro Giovanni Fonio, 8 giorni dopo si trova a giocare la prima finale ATP della carriera. Il transalpino era poi sotto 4-3 e servizio nel set decisivo in ottavi contro Klein, prima delle vittorie contro il giovane brasiliano Heide e Jan Lennard Struff. Dovesse vincere, approderebbe al 108° posto mondiale mentre Berrettini ha nel mirino non solo il 2° alloro a Gstaad, ma anche il ritorno in top 50.

C’è un precedente, giocato però a livello futures sul cemento di Piombino ed era un romano ancora acerbo. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della finale dell’ATP 250 di Gstaad tra Matteo Berrettini e Quentin Halys.