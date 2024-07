LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Superpole Race e gara-2, Bulega ci riprova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La giornata prenderà il via alle ore 11.00 con la Superpole Race, quindi alle ore 14.00 sarà la volta della attesissima Gara-2. Ieri abbiamo assistito all'ennesimo successo dominante di Toprak Razgatlioglu che ha preceduto Danilo Petrucci e Andrea Iannone. Quarto Alvaro Bautista davanti a Remy Gardner e Nicolò Bulega.

La giornata prenderà il via alle ore 11.00 con la Superpole Race, quindi alle ore 14.00 sarà la volta della attesissima Gara-2. Ieri abbiamo assistito all’ennesimo successo dominante di Toprak Razgatlioglu che ha preceduto Danilo Petrucci e Andrea Iannone. Quarto Alvaro Bautista davanti a Remy Gardner e Nicolò Bulega.

Dopo Gara-1 di Most la classifica generale vede sempre più saldamente al comando Toprak Razgatlioglu con 256 punti, con 46 punti di margine su Nicolò Bulega, mentre è terzo Alvaro Bautista con 199. Quarta posizione per Alex Lowes con 165 punti, quinto Andrea Locatelli con 125, mentre è sesto Danilo Petrucci con 105 contro i 104 di Andrea Iannone.

La domenica di Most scatterà alle ore 11.00 con la Superpole Race, quindi alle ore 14.00 toccherà alla Gara-2.