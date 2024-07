LIVE Atletica, Europei U18 2024 in DIRETTA: Ardizzoni, Coppola e Borromini le punte azzurre per l’ultima giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Campionati Europei Under 18 di Banska Bystrica in Slovacchia. Giornata importante per i colori azzurri perchè si completano le gare della rassegna continentale e l’Italia è in lotta per chiudere nelle prime posizioni in medagliere dopo i buoni risultati dei giorni scorsi. Più di mille iscritti, 1190 per l’esattezza, in rappresentanza di 48 nazioni. In gara la squadra italiana più numerosa nella breve storia della rassegna, alla sua quarta edizione: 68 atleti, 35 ragazzi e 33 ragazze, tutti nati nel 2007 e 2008.

Si parte al mattino con i 110 ostacoli del decathlon che ha visto l’azzurro Sorci fra i grandi protagonisti della prima giornata. Dalle 9.45 la prima finale di giornata con il salto in alto maschile che non vedrà azzurri al via. Niente Italia anche nella finale del salto in lungo donne. Il primo italiano in pista sarà Vittore Simone Borromini, al via dei 3000 siepi maschili. E’ l’unico della squadra ad aver già assaggiato la pista slovacca visto che aveva conquistato il bronzo all’Eyof del 2022. Nel frattempo il siciliano ha continuato a macinare chilometri su ogni terreno, azzurrino anche nel cross e nella corsa in montagna, e con 8:10.78 può vantare il terzo tempo degli iscritti. Non ci sono azzurre al via alle 12.05 nella finale dei 1500 e nemmeno nella finale del disco donne in programma sempre in mattinata.

La sessione pomeridiana scatta alle 16.00 con subito un italiano in pedana, Francesco Crotti, a caccia di gloria nella finale del salto triplo. A seguire le gare degli 800 maschili e femminili: in campo femminile ancora in lizza Elena Irbetti che ha messo a segno un bel miglioramento con 2:07.35, e Giorgia Martini (personale di 2:09.04) e in campo maschile l’emiliano Alessandro Casoni che ha optato per il doppio giro di pista in cui a giugno ha avvicinato la MPI con 1:49.46, quarto in Europa della stagione e il trentino Alessandro Moser. Non ci sono azzurre al via del salto con l’asta, mentre Riccardo Ambrosio e Luca Coppola ci proveranno nella finale dei 2000 siepi. Nei 5 km di marcia maschili il campione allievi Alessio Coppola guarda tutti dall’alto del suo 20:54.01 con il compagno in azzurro Nicolò Vidal (personale di 21:16.65), classe 2008, terzo in graduatoria.

C’è l’azzurra Sofia Copiello al via della finale dei 400 ostacoli donne, anche con buone possibilità di ben figurare, mentre nella finale dei 400 ostacoli maschili sono addirittura due gli italiani al via, Tommaso Ardizzone che può puntare al podio e Diego Mancini, outsider di lusso. Non ci saranno italiane nella finale del lancio del giavellotto donne, mentre ci sarà l’Italia in entrambe le staffette miste che chiuderanno la manifestazione.

Si inizia alle ore 8.55 con la sessione mattutina, dalle 16.00 la sessione principale.