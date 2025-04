MotoGP, condizioni in lento miglioramento per Jorge Martin: lo spagnolo resta in ospedale a Doha

Situazione che progredisce lentamente per Jorge Martin. Il campione del mondo di MotoGP dell’anno scorso, coinvolto in un incidente con Fabio Di Giannantonio in Qatar nel corso dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2025 della top-class, si trova ad affrontare un nuovo percorso di recupero, dopo che nelle settimane precedenti si era visto costretto già a saltare i primi appuntamenti del campionato per tutta una serie di infortuni.

In questo caso, Martin ha rimediato ben 11 fratture oltre a un pneumotorace. L’iberico sta continuando il percorso di riabilitazione presso l’Hamad General Hospital di Doha, dov’è ricoverato dalla sera di domenica 13 aprile. L’Aprilia ha fornito aggiornamenti sullo stato di salute del centauro attraverso una nota ufficiale.

“Le condizioni cliniche del pilota, dopo gli accertamenti clinici eseguiti presso il centro medico e successivamente presso l’Hamad General Hospital, sono in lento ma progressivo miglioramento. Attualmente è sotto osservazione poiché la lesione traumatica pleuropolmonare ha richiesto un tempestivo drenaggio per consentire la riespansione polmonare. Le fratture costali determinano una sintomatologia dolorosa e sono una ulteriore limitante per l’attività fisica di base. Ad oggi la situazione viene monitorata per step, è fondamentale che il polmone sia stabilmente espanso; solo allora, prudenzialmente, verrà staccato dall’ aspirazione meccanica e il drenaggio rimarrà in sede“, viene sottolineato nella nota.

“Dopo un ulteriore controllo radiografico, sarà possibile la rimozione del drenaggio, raggiunte le condizioni di maggior sicurezza sarà organizzato un rientro assistito in Europa. Al termine delle terapie invasive occorrerà intraprendere un percorso di recupero supervisionato dallo staff medico, con terapie antalgiche, fisioterapia respiratoria e monitoraggio cardiovascolare costante. Un nuovo aggiornamento verrà fornito in presenza di novità rilevanti. Lorenzo Savadori sostituirà Jorge Martín per il prossimo Gran Premio previsto a Jerez de la Frontera“, si conclude nel comunicato.

Una situazione da valutare giorno per giorno, ma di sicuro per Martin un 2025 che già è ormai un ricordo, visto e considerato che la priorità sarà il suo status fisico.