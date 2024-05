Sport in tv oggi (venerdì 3 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 3 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Giornata importante per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, impegnata nei Mondiali Prima Divisione di Bolzano. Nella sfida contro l’Ungheria sarà un vero e proprio dentro o fuori per la promozione e gli azzurri andranno a caccia del successo.

Previsti poi altri eventi importanti. Gli Europei di ginnastica artistica vedranno le prove juniores, mentre a Miami inizierà il week end della F1, con la Ferrari in cerca di risposte dopo i problemi dell’ultimo appuntamento in Cina. A Madrid, ci si avvicina alle battute conclusive e oggi è il giorno delle semifinali del singolare maschile. Questo e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 3 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 3 maggio

05.00 Scherma, Coppa del Mondo fioretto femminile a Hong Kong – Nessuna copertura tv/streaming.

06.00 Scherma, Coppa del Mondo fioretto maschile a Hong Kong – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Judo, Grand Slam Dushanbe: fase eliminatoria (prima giornata) – Diretta streaming su Judo Tv.

07.14 Rugby 7, World Series a Singapore: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

07.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Baku (Azerbaijan): Finale team mixed pistola 10 metri – Diretta streaming sul canale ISSF.

09.30 Nuoto artistico, Coppa del Mondo a Parigi: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 Ginnastica artistica, Europei 2024: qualificazioni juniores (con l’assegnazione del titolo all-around e del titolo a squadre), prima suddivisione – Diretta streaming su Eurovision Sport.

10.54 Snooker, Mondiali 2024: semifinali – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Tennis, Challenger Cagliari: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

(Musetti vs Borges 2° match e inizio programma dalle 12.00; Darderi vs Coria 4° match e inizio programma dalle 12.00)

12.20 Hockey ghiaccio, Mondiali Prima Divisione 2024: Corea del Sud vs Romania – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.30 Ginnastica artistica, Europei 2024: qualificazioni juniores (con l’assegnazione del titolo all-around e del titolo a squadre), seconda suddivisione – Diretta streaming su Eurovision Sport.

13.00 Tennis, WTA Madrid: Finale doppio femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Judo, Grand Slam Dushanbe: Final Block (prima giornata) – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Judo Tv.

14.30 Tennis, ATP Miami: semifinali doppio maschile – Diretta streaming su Tennis Tv.

15.30 Ginnastica artistica, Europei 2024: qualificazioni juniores (con l’assegnazione del titolo all-around e del titolo a squadre), terza suddivisione – Diretta streaming su Eurovision Sport.

15.22 Ciclismo, Vuelta Femenina: sesta tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.50 Hockey ghiaccio, Mondiali Prima Divisione 2024: Slovenia vs Giappone – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

16.00 Tennis, ATP Madrid: prima semifinale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

17.00 Scherma, Grand Prix a Cali (Colombia) spada maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Ginnastica artistica, Europei 2024: qualificazioni juniores (con l’assegnazione del titolo all-around e del titolo a squadre), quarta suddivisione – Diretta streaming su Eurovision Sport.

18.30 F1, GP Miami 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Golf, Insperity Invitational: prima giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

19.30 Hockey ghiaccio, Mondiali 2024 Prima Divisione: Italia vs Ungheria – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: Plebiscito Padova vs Rapallo – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

19.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Pallanuoto, Champions League: Ferencvarosi vs Brescia – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW.

20.00 Tennis, ATP Madrid: seconda semifinale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

22.00 Golf, Byron Nelson: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

22.30 F1, GP Miami 2024: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE

Venerdì 3 maggio

12:00 Beach Volley Club Series Finals – Conf Stampa di presentazione su sport2u.tv

13:30 TennisMania Speciale Madrid Open con Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv.

18:25 Motor News: Ora è ufficiale, Newey lascia la Red Bull: quale sarà il futuro del team di Milton Keynes?Conducono: Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

19:05 Waterpolo Preview 14a Puntata 2024 con Loredana Sparano: portiere Pallanuoto Trieste. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv.

20:20 Volley2u con Maurizio Colantoni. Conduce: Roberta Rotelli su sport2u.tv

21:00 Run2u con Alice Gaggi: atleta e Paolo Germanetto: C.T. Nazionale Azzurra Ultra Maratona. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv