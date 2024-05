LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA: è dentro o fuori per la promozione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Match valido per la quarta giornata della Prima Divisione dei campionati Mondiali di hockey su ghiaccio 2024.

Dopo le vittorie con Romania e Giappone è arrivata la prima sconfitta per l’Italia di coach Pelino che mercoledì ha ceduto 2-0 alla Slovenia sul ghiaccio di Bolzano. A decidere il match sono stati i goal di Kicar e Kuralt che hanno portato la compagine slava al primo posto della classifica con 6 punti, proprio alla pari dell’Ungheria, sconfitta invece 2-1 dalla Romania, risultato quest’ultimo ottimale per gli azzurri.

Dopo tre giornate l’Italia è attualmente terza a quota 5, motivo per cui la sfida di stasera risulterà con molte probabilità cruciale in chiave promozione in Top Division, alla quale accederanno soltanto le prime due classificate del raggruppamento. Non sarà un compito facile stasera quello degli azzurri che saranno chiamati a ritrovare quella intesa e velocità di esecuzione mancati nell’ultima uscita.

Italia-Ungheria, quarta giornata della Prima Divisione dei campionati Mondiali di hockey su ghiaccio 2024. Il primo disco del match si muoverà alle ore 19.30 alla "Sparkasse Arena" di Bolzano.