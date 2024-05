LIVE Ginnastica artistica, Europei juniores 2024 in DIRETTA: l’Italia sogna il trionfo con la squadra, Perotti trascinatrice

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Startlist e ordini di rotazione

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. Prosegue la rassegna continentale alla Fiera di Rimini, ci aspetta un’intensa giornata con le qualificazioni juniores, che serviranno anche per assegnare le medaglie della gara a squadre e del concorso generale individuale. Scenderanno in pedana le under 16, si gareggia con la formula del 5-4-3: ogni formazione schiera quattro atlete per ogni attrezzo e vengono considerati soltanto i migliori tre punteggi.

L’Italia è stata inserita nella seconda suddivisione, dunque scenderà in pedana alle ore 12.30. Le azzurre sono tra le più accreditate pretendenti al podio, al termine della propria gara dovranno aspettare ben due suddivisioni per conoscere la loro sorte. La squadra sarà composta da Benedetta Gava, Emma Puato, Emma Fioravanti, Giulia Perotti.

