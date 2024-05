LIVE F1, GP Miami 2024 in DIRETTA: la Ferrari può far bene, oggi FP1 e qualifiche Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito della Florida ci sarà tanto da fare per piloti e squadre che dovranno affrontare non poche difficoltà nel trovare la messa a punto ideale sulla propria vettura.

In primis, sarà un fine-settimana diverso dal solito. La presenza della Sprint Race del sabato porterà a un cambiamento sostanziale per il day-1 negli States. È prevista, infatti, una sola sessione di prove libere di un’ora a precedere la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack per definire la griglia di partenza della Sprint del sabato.

Per questo motivo sarà fondamentale la FP1 nel lavoro di bilanciamento della monoposto. La Ferrari, da questo punto di vista, sarà chiamata a dare una risposta viste le difficoltà emerse in Cina, dove si è tenuta la prima Sprint dell’annata. Difficoltà nella messa a punto della monoposto e incapacità di sfruttare gli pneumatici. Scopriremo se anche qui queste difficoltà si replicheranno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 18.30 italiane con la FP1, mentre la Sprint Qualifying è prevista a partire dalle 22.30 italiane. Buon divertimento!