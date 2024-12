Sofia Goggia mette le ali e fa il vuoto nella terza prova di discesa a Beaver Creek, Brignone in top 10

Sofia Goggia convince sempre di più sulla pista ‘Birds of Prey’ di Beaver Creek. Nella terza e ultima prova della discesa libera femminile in Colorado, la bergamasca fa il vuoto nei confronti di tutta la concorrenza. Si è partiti dalla partenza di riserva togliendo una trentina di secondi di gara, ma la campionessa olimpica 2018 ha fatto registrare un fantastico 58″89 e inflitto distacchi biblici alla concorrenza.

Dopo un primo tratto interlocutorio, l’azzurra ha fatto il miglior tempo nel secondo, terzo e quarto settore e ha anticipato di 1″10 la sorpresa americana Lauren Macuga, di 1″27 l’altra statunitense Breezy Johnson e di 1″29 la Lara Gut-Behrami che ieri l’aveva battuta con un certo margine, lanciando quindi un forte segnale in vista della gara di domani. Quinta la norvegese Kajsa Vickhoff Lie a 1″35 di ritardo, appena davanti all’austriaca Stephanie Venier che accusa un gap di 1″37.

Ottava posizione per Federica Brignone che ha confermato l’ottimo feeling con questa pista: la valdostana ha fatto un po’ fatica nella parte centrale del tracciato e ha accusato 1″66 da Goggia. Ben 1″78 di ritardo per due papabili avversarie come la svizzera Corinne Suter e la slovena Ilka Stuhec, ex-aequo in nona posizione.

Più lontane invece le altre azzurre: Elena Curtoni giunge in 16a posizione a 2″06 dalla vetta, 21a Marta Bassino a 2″28 e 22a Laura Pirovano a 2″30. In particolare la piemontese ha fatto fatica nei tratti di scorrimento. Alti i tempi delle sorelle Delago: Nadia a 2″74 e Nicol a 3″72.