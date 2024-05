LIVE Passaro-Griekspoor, ATP Roma 2024 in DIRETTA: il giovane azzurro cerca un’altra impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno del Masters 1000 di Roma tra Francesco Passaro e Tallon Griekspoor.

Il Foro Italico chiama Francesco Passaro a un altro miracolo, battere un top 30! Il qualificato azzurro ha vinto una battaglia dopo l’altra, per issarsi al miglior risultato in carriera, il 2° turno in un Masters 1000. All’esordio, nella giornata di lunedì 6 maggio, ha sconfitto il quotato americano Alex Kovacevic per 7-5, 7-5. Dopodiché, è uscito in piedi da una maratona di oltre 3 ore di gioco contro la promessa croata Duje Ajdukovic. Al 1° turno nel tabellone principale, il perugino ha inoltre mantenuto vivo il sogno romano, sconfiggendo il francese Arthur Rinderknech al termine di una commovente rimonta.

Passaro era infatti sotto 7-6, 5-2 e, proprio quando sembrava fuori dal torneo, ha saputo reagire e portare il match al set decisivo, un giorno dopo. L’interruzione per pioggia ha infatti giovato all’azzurro, che quando è rientrato in campo ha chiuso il 2° set con il servizio a disposizione ed è giunto ‘on serve’ fino al tiebreak, teoricamente il terreno del francese. Nel game decisivo del match, Passaro è andato avanti 5-1, prima di irrigidirsi e subire la rimonta del transalpino, a cui ha annullato 3 match point in totale prima di trionfare per 9 punti a 7.

Oggi, serve un’altra impresa contro un giocatore molto pericoloso, per tutti su tutte le superfici, ma che in giornata “NO” può essere un jolly per tutti. L’olandese è infatti capace di contro-prestazioni clamorose, che alterna a picchi come il match di 3° turno contro Jannik Sinner a Miami. Sicuramente, la BOLGIA del campo 2, uno dei più rumorosi del meraviglioso Foro italico, potrà dare una mano al nostro portacolori.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Francesco Passaro e Tallon Griekspoor, che prenderà il via come 4° sul campo 2. Prima di lui, Shelton-Kotov e Kalinina-Tsurenko.