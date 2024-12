Francesco Passaro perde la finale con Dzumhur: sfuma la top-100 del ranking ATP

Francesco Passaro è stato sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur nella finale del Challenger di Maia con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco. Il tennista italiano andava a caccia della vittoria per entrare nella top-100 del ranking ATP per la prima volta in carriera: imponendosi sulla terra rossa indoor della località portoghese avrebbe infatti agguantato la centesima posizione della graduatoria, diventando il decimo azzurro nell’elite internazionale e chiudendo in bellezza questa stagione.

Il 23enne nativo di Perugia, che nel corso di questa stagione ha raggiunto il terzo turno al Masters 1000 di Roma e ha vinto due Challenger (Torino e Genova), è andato in difficoltà contro il rognoso avversario, incrociato dopo aver sconfitto nell’ordine Janvier, Gaubas, Merida Aguilar e Martin nel corso della settimana in terra lusitana. Il nostro portacolori conclude così l’annata agonistica al 108mo posto in classifica con 570 punti all’attivo, a due posizioni dal suo best ranking e undicesimo italiano.

Nel set d’apertura ha ceduto il servizio nei suoi primi due turni di battuta, si è trovato sotto per 3-0 e ha poi recuperato un break, non riuscendo però a recuperare terreno nei confronti dell’avversario. Nella seconda frazione ha firmato un break in apertura, ma ha poi subito l’immediato contro-break e nel decimo gioco si è trovato sotto per 40-0: tre match-point per il bosniaco, che ha concretizzato subito la prima occasione meritandosi il trofeo e diventando il nuovo numero 83 del mondo (ha scalato 23 posizioni nell’ultima settimana).

L’Italia conclude così il 2024 con nove italiani nella top-100 del ranking ATP: Jannik Sinner (numero 1), Lorenzo Musetti (17), Flavio Cobolli (32), Matteo Berrettini (34), Matteo Arnaldi (37), Luciano Darderi (44), Lorenzo Sonego (53), Fabio Fognini (91) e Luca Nardi (92, al pari del ligure perderebbe una posizione nel caso in cui l’argentino Carabelli vincesse il Challenger di Temuco, è atteso dalla finale contro il libanese Habib).