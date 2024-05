Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi (11 maggio): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis saranno impegnati oggi, sabato 11 maggio, tre azzurri nel secondo turno del tabellone di singolare maschile e due coppie nel primo turno dei tornei di doppio, una maschile ed una femminile.

In casa Italia scenderanno in campo in singolare Luca Nardi contro Holger Rune, Matteo Arnaldi contro Nicolas Jarry e Stefano Napolitano contro Juncheng Shang, ed in doppio Errani/Paolini contro Melichar-Martinez/Perez tra le donne e Bolelli/Vavassori contro Eubanks/Peers tra gli uomini.

La diretta tv della giornata degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (11.00-15.45), Sky Sport Uno (15.45-22.30), con Arnaldi-Jarry anche su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now, Tennis TV (uomini), WTA TV (donne), con Arnaldi-Jarry anche su Rai Play, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA OGGI

Centrale

Dalle 11.00

Swiatek (1) – Putintseva

Non prima delle 13.00

Hurkacz (7) – (PR) Nadal

Draper – (2) Medvedev

Non prima delle 19.00

Gauff (3) – Cristian (LL)

Non prima delle 20.30

Luca Nardi (Italia) – Holger Rune (Danimarca, 10) – Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Grand Stand Arena

Dalle 11.00

Matteo Arnaldi (Italia) – Nicolas Jarry (Cile, 21) – Rai 2 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena

Non prima delle 13.00

Kasatkina (10) – Osaka

Noskova (29) – Zheng (7)

Cirstea (28) – Vondrousova (6)

Non prima delle 17.00

Tsitsipas (6) – Struff

Pietrangeli

Dalle 11.00

Badosa – Shnaider

Stefano Napolitano (Italia, WC) – Juncheng Shang (Cina, LL) – Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena

Haddad Maia (12) – Keys (18)

Auger-Aliassime (18) – (Q) van de Zandschulp

Giron – (4) Rublev

Court 12

Dalle 11.00

Davidovich Fokina (30) – (Q) Medjedovic

Kerber – Sasnovich (Q)

Carballes Baena – (9) de Minaur

Munar – (27) Norrie

Court 1

Dalle 11.00

Seyboth Wild – (25) Etcheverry

Paul (14) – Karatsev

Fils (31) – (Q) Muller

Errani/Paolini (Italia) – Melichar-Martinez/Perez (USA/Australia, 2) – Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Court 2

Dalle 11.00

Bolelli/Vavassori (Italia) – Eubanks/Peers (USA/Australia, Alt) – Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena

Non prima delle 12.00

Melo/Zverev – Bublik/Shelton

Koepfer – (22) Tiafoe

Baez (17) – Lajovic

Court 13

Dalle 11.00

Hsieh/Mertens (1) – (WC) Kalinskaya/Vesnina

Kichenok/Ostapenko (6) – Bondar/Bucsa

Korda/Thompson – (3) Ram/Salisbury

Gonzalez/Roger-Vasselin (5) – Lammons/Withrow

Arevalo/Pavic – Doumbia/Reboul

Court 4

Dalle 11.00

Matos/Molteni – Mannarino/Martinez

Behar/Pavlasek – (8) Nys/Zielinski

Kato/Kichenok – Kenin/Mattek-Sands

Andreeva/Zvonareva (OSE) – Linette/Zhang

Aoyama/Krunic – (5) Siniakova/Townsend

