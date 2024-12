Jasmine Paolini apre il 2025 ad Adelaide: tante big per preparare gli Australian Open

Jasmine Paolini aprirà la propria stagione al WTA 500 di Adelaide, che andrà in scena sul cemento della località australiana da lunedì 6 a sabato 11 gennaio. La numero 4 del mondo, reduce da un’annata agonistica davvero superlativa condita da due finali negli Slam (Roland Garros e Wimbledon) e dalla conquista della medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024 e della Billie Jean King Cup, incomincerà il 2025 con questo appuntamento a cui saranno presenti cinque top-10 e tredici delle attuali top-20 del ranking WTA.

La tennista toscana sarà la testa di serie numero 1 del tabellone, le sue avversarie di riferimento saranno le statunitensi Jessica Pegula (numero 7) ed Emma Navarro (numero 8), la russa Daria Kasatkina (numero 9) e la ceca Barbora Krejcikova (quest’anno vincitrice a Wimbledon, numero 10). Al via anche la statunitense Danielle Collins (ha annunciato di aver abbandonato il proposito di lasciare il tennis) e la ceca Marketa Vondrousova (non gioca dal primo turno di Wimbledon).

Jasmine Paolini avrà così il modo di scaldare la gamba in vista del primo grande appuntamento della nuova annata agonistica: gli Australian Open, primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio. Nell’ultima edizione l’azzurra si fermò agli ottavi di finale contro Anna Kalinskaya, questa volta l’obiettivo è spingersi ancora più in là.