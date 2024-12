Bolelli e Vavassori premiati dall’ATP come coppia di doppio preferita dai fan per il 2024

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati premiati dall’ATP con il Fan’s Favourite doubles team award del 2024, riconoscimento assegnato alla coppia di doppio più votata dagli appassionati di tennis di tutto il mondo. Il binomio azzurro chiude così con una bella notizia una stagione estremamente positiva, in cui è mancato solamente un titolo Slam e la medaglia olimpica per rendere il bilancio davvero trionfale.

“Io e Andrea siamo davvero felici di aver vinto il Fans’ Favourite award per il 2024, siamo già tornati al lavoro e ci stiamo allenando duramente per la prossima stagione“, il commento di Bolelli. “Con Boli abbiamo condiviso una stagione fantastica. Grazie a tutti per averci votato. È stata un’annata incredibile e siamo già al lavoro per preparare la prossima. A presto!“, le parole di Vavassori.

It’s official @BolelliSimone & Andrea Vavassori have been voted the Fans’ Favourite doubles team in the 2024 #ATPAwards. — ATP Tour (@atptour) December 9, 2024

Bolelli/Vavassori avevano cominciato l’anno con il botto, raggiungendo la finale agli Australian Open e fermandosi solamente all’ultimo ostacolo contro Bopanna/Ebden. Degno di nota anche il cammino intrapreso sulla terra rossa del Roland Garros, con la seconda finale Slam consecutiva persa contro Arevalo/Pavic, ma spiccano altri risultati di peso come i successi negli ATP 500 di Halle e Pechino oltre alla qualificazione per le ATP Finals di Torino.