Tennis, l’analisi di Ambesi: “Alcaraz alza il livello nei tornei che contano. Per Djokovic sconfitta che pesa”

Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) si è pronunciato circa i temi di Wimbledon, nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo (telecronista di Eurosport). Il primo aspetto su cui ci si è focalizzati è stata la Finale del singolare maschile tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

La netta affermazione dell’iberico, con il punteggio di 6-2 6-2 7-6 (4), ha posto l’accento sul differenziale emerso tra i due giocatori: “Si è disquisito a lungo riguardo le parti di tabellone, non sono mancate le lamentele per una parte alta più impegnativa di quella bassa. Alla fine possono essere chiacchiere perché credo che il campo abbia parlato chiaro. Son arrivati i reali rapporti di forza del momento, non c’è mai stata partita, tranne alcuni momenti del terzo set. Si è sempre avuta l’impressione che Alcaraz ne avesse di più. Ci possono essere stati anche i problemi fisici di Djokovic a condizionare, ma ci si aspettava qualcosa di diverso“.

Ambesi, quindi, ha espresso dubbi sul rendimento futuro di Djokovic: “Non credo possa giocare alla pari di Sinner e di Alcaraz. Al di là di quanto accaduto ieri, anche a Melbourne aveva perso abbastanza male e l’andamento dei primi due set di quella semifinale in Australia è molto simile a quelli a Londra. Poi l’italiano ha chiuso in quattro, avendo il pieno controllo nell’ultimo parziale. Questa sconfitta ancor più di quella dell’anno passato avrà un grosso peso“.

Su Alcaraz, il giornalista/analista di Eurosport ha citato un dato importante: “Se Alcaraz dovesse vincere prossimamente uno tra gli US Open o gli Australian Open, vorrebbe dire fare meglio di tutti in termini di precocità per il quinto Slam vinto. I numeri parlano chiaro della capacità di questo giocatore di alzare il livello nei tornei che contano maggiormente“.

In chiave olimpica un’ultima riflessione: “Dopo Wimbledon, al 90% Hurkacz non ci sarà e de Minaur per il problema all’anca non penso proprio sarà a Parigi. Il torneo di Gstaad potrebbe essere importante per la presenza di Tsitsipas che potrebbe guadagnare punti e diventare testa di serie nel tabellone per i Giochi. Ricordo che il sorteggio ci sarà giovedì 25 luglio“.