Arnaldi-Muller, Roland Garros 2024: orario, dove vederlo in tv, streaming

Domani, mercoledì 29 maggio, l’italiano Matteo Arnaldi affronterà il padrone di casa transalpino Alexandre Muller, in tabellone con una wild card, nel secondo turno del torneo di singolare maschile del Roland Garros 2024 di tennis.

Curiosamente nel primo turno Arnaldi ha battuto un altro francese, Arthur Fils, numero 29 del seeding, mentre Muller ha sconfitto un altro azzurro, Luca Nardi. Si tratterà di una prima assoluta: non ci sono precedenti, infatti, tra i due. Il match sarà il primo alle ore 11.00, e si giocherà sul Campo 6.

La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

Mercoledì 28 maggio

Campo 6

Dalle ore 11.00

Matteo Arnaldi (Italia) – Alexandre Muller (Francia, WC) – Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport