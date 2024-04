LIVE Cobolli-Jarry, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: il romano sogna il colpaccio contro il forte cileno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Nicolas Jarry, valido per il secondo turno del Masters1000 di Madrid. Una sfida che mette in palio i sedicesimi di finale contro uno tra Karen Khachanov, numero 16 del tabellone, e l’esperto Roberto Bautista Agut.

L’azzurro è reduce dal primo successo in un 1000 sulla terra rossa contro l’altro cileno Alejandro Tabilo, in una partita assai combattuta; con questo successo ha la possibilità di entrare per la prima volta in carriera in top 60, dopo aver raggiunto a quota 848 il tedesco Yannick Hanfmann ed il kazako Alexander Shevchenko, entrambi già eliminati dalla Caja Magica.

Per Jarry, giocatore riemerso dalle ceneri con il duro lavoro fino ad entrare in top 20, rivedere Cobolli gli potrebbe portare in mente brutti ricordi. A gennaio l’azzurro riuscì ad avere la meglio al primo turno degli Australian Open imponendosi per 7-5 al quinto e decisivo set, firmando così un inaspettato upset. Tra di loro anche un altro incontro, risalente alle qualificazioni di Gstaad in cui il cileno ebbe la meglio con il punteggio di 7-6 7-5.

Il match tra Flavio Cobolli e Nicolas Jarry sarà il quarto nell’ordine sul campo 5 dalle ore 11.00. Ad aprire le danze saranno Jiri Lehecka ed Hamad Medjedovic, seguiti poi da Pavel Kotov e Jordan Thompson. Non prima delle 13.30 la sfida femminile tra Beatriz Haddad Maia ed Emma Navarro, subito dopo inizierà la sfida tra l’azzurro ed il cileno, che OA Sport seguirà con la consueta Diretta Live per non farvi perdere nemmeno uno scambio. Buon divertimento con i nostri aggiornamenti in tempo reale.