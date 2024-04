LIVE MotoGP, GP Spagna 2024 in DIRETTA: FP2 e qualifiche a Jerez, Bagnaia sfida gli iberici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere, delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Spagna 2024, quarto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Entra nel vivo il weekend di Jerez de la Frontera con un sabato cruciale, in cui verranno già assegnati dei punti iridati oltre alla pole position per il GP domenicale.

Francesco Bagnaia vuole recitare un ruolo da protagonista sul circuito andaluso dopo aver siglato il miglior tempo del venerdì, con l’obiettivo di rilanciarsi in campionato ed invertire il trend negativo di Portimao e Austin. Pecco dovrà fronteggiare una serie di avversari particolarmente affamati competitivi, tra cui il dominatore del GP texano Maverick Viñales sull’Aprilia.

Da monitorare per le posizioni di vertice sia in qualifica che nella Sprint anche le Ducati di Marc Marquez, Jorge Martin, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, l’altra Aprilia ufficiale di Aleix Espargarò e le KTM di Pedro Acosta e Brad Binder. Da non sottovalutare inoltre in ottica zona punti nella gara breve i ducatisti Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, che daranno battaglia come le KTM di Jack Miller e della wild card Daniel Pedrosa.

Si comincia alle ore 10.10 con il secondo turno di prove libere della MotoGP a Jerez, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 10.50. Nel pomeriggio è prevista invece la Sprint Race con partenza alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!