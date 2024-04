LIVE Judo, Europei 2024 in DIRETTA: azzurri per stupire, assenti Bellandi, Tavano e Parlati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei 2024 di Judo. A Zagabria, Croazia, è il giorno degli ultimi tornei individuali di questa rassegna continentale: per le donne sarà la volta dei 78 kg e dei 78+ kg, mentre nel settore maschile gareggeranno i 90, i 100 ed 100+ kg. La formazione azzurra proverà a stupire in questa giornata, con gli atleti al via che proveranno a non far sentire l’assenza delle star italiane.

Gli italiani ai nastri di partenza questa mattina saranno quattro. Al via dei 100 kg ci sarà Gennaro Pirelli, il quale esordirà al primo turno contro il due volte iridato Jorge Fonseca. Primo turno più alla portata per Kwadjo Anani, che nella categoria 100+kg affronterà il turco Ibrahim Tataroglu per regalarsi la sfida con il russo Tamerlan Bashaev. Non ci sarà nessun italiano nel torneo dei 90 kg.

Sorteggio complicato per entrambe le ragazze in gara. Nei 78 kg Giorgia Stangherlin esordirà con la croata Karla Prodan per poi sfidare agli ottavi Guusje Steenhuis. Anche Erica Simonetti è inserita in un ottavo di fuoco: qualora riuscisse a superare l’olandese Stevenson, l’azzurra si ritroverebbe contro la numero 2 del mondo, l’israeliana Raz Hershko.

La terza giornata degli Europei 2024 di Judo inizierà alle 10.00 con le fasi eliminatorie, mentre alle 17.00 scatterà il blocco delle finali. Per la prima frazione di giornata non è prevista copertura televisiva, mentre sarà possibile seguire le finali su Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata integrale degli Europei 2024 di Judo per non perdersi assolutamente nulla dei tornei degli azzurri. Buon divertimento!