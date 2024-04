LIVE Ginnastica artistica, Europei 2024 in DIRETTA: Abbadini e Macchiati per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica artistica 2024. A Rimini la rassegna iridata è ormai è entrata nel vivo e l’Italia vuole continuare a incantare dopo la medaglia di bronzo ottenuta da Yumin Abbadini nel concorso generale.

Il programma odierno sarà particolarmente interessante per i colori azzurri, oggi andranno infatti in scena le ultime tre finali di specialità maschili, con due italiani impegnati. Si comincerà al volteggio, dove sulla carta la lotta per vittoria dovrebbe essere riservata a Nazar Chepurnyi, Igor Radivilov e Jake Jarman; si proseguirà poi con le parallele pari, attrezzo in cui Mario Macchiati è riuscito ad ottenere il sesto punteggio di ingresso in qualifica (14.500), il grande favorito sarà Illia Kovtun (15.266); infine sarà il momento della sbarra con Yumin Abbadini che si presenta con il settimo punteggio (14.333), questa finale sarà particolarmente tirata con tutti i ginnasti raccolti in pochi decimi. Questo appuntamento sarà molto importante per scaldare il motore in vista della finale squadre, gli azzurri hanno dimostrato di essere in forma e in una finale di specialità può succedere sempre di tutto, lo spettacolo sarà assicurato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica artistica 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 16:30!